Normalerweise wäre der Mannheimer Rosengarten beim Konzert mit Startenor Jonas Kaufmann mit über 2000 Besuchern im Mozartsaal ausverkauft gewesen. Doch die Corona-Verordnung erlaubte nur 750 belegte Plätze. Manche glückliche Karteninhaber konnten vom Veranstalter Pro Arte nicht mehr informiert werden. Und so gab es kleine Tragödien an der Abendkasse. Die Glücklichen, die es in den Saal geschafft hatten, erlebten einen ebenso besinnlichen wie leicht kitschigen Abend, bei dem Kaufmann von der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter der Leitung von Jochen Rieder begleitet wurde. Bei „Stille Nacht“, „O du fröhliche“ oder „White Christmas“ kam Weihnachtsstimmung auf. Und die tat allen Zuschauern in dieser schwierigen Zeiten gut.

