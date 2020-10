Die Stadt Speyer hat am Donnerstag nach einer Sitzung ihres Verwaltungsstabes ihre Pläne bekräftigt, anstelle eines Weihnachtsmarkts in der Innenstadt ein „Weihnachtsdorf“ auf dem Festplatz anzubieten. Es sei aber noch keine endgültige Entscheidung dazu möglich, weil zum Infektionsschutz die Abstimmung mit dem Ordnungsamt andauere, so Sprecherin Lisa Eschenbach auf Anfrage. Der Veranstaltungszeitraum könnte sich wie eigentlich beim Weihnachtsmarkt geplant vom 23. November bis 6. Januar erstrecken, aber auch hier sei die Stadt „noch immer im Planungsstadium“.

Klar ist laut Eschenbach, dass um das Dorf ein Zaun gestellt und der Einlass über ein Online-Ticketsystem mit Kontaktdaten-Pflicht organisiert werden müsste. Geklärt werden müsse aktuell auch noch, ob und wo der Kunsthandwerkermarkt, der zuletzt an Adventswochenenden im Kulturhof seine Pforten geöffnet hatte, stattfinden könnte. „Im Hof wäre es wahrscheinlich zu eng“, so Eschenbach. Jetzt werde zunächst geklärt, wie viele Beschicker überhaupt dabei sein wollten.