Der Landauer Weihnachtscircus feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum. Vom 22. Dezember bis zum 8. Januar will Zirkusdirektor Jakel Bossert aus Pirmasens auf dem Landauer Messegelände trotz einiger Schwierigkeiten ein abwechslungsreiches Programm bieten. Zum ersten Mal sind auch Motorräder in der Manege unterwegs.

