Zum Schutz vor Raketen wird in Charkiw Jesu Geburt unter Tage gefeiert. Batteriebetriebene LED-Ketten bringen Licht in die von Stromausfall geplagte Ukraine, wo Weihnachten dieses Jahr vorgezogen wird.

Uliana Ustinowa hat für das Weihnachtsessen die Wareniki bereits mit gestampften Kartoffeln gefüllt und gekocht. Die halbmondförmigen Teigtaschen aus Weizenmehl gehören zur ukrainischen Küche wie die Weizenähre zur nationalen Symbolik der Ukrainer. Der Herd in ihrer Wohnung in Kiew funktioniert nur, wenn in der Hauptstadt der Strom fließt. Es hat sich also gelohnt, mit den Vorbereitungen für die Festtage in diesem Jahr früh zu beginnen. Die Bezirke der Hauptstadt bleiben über Stunden im Wechsel dunkel und kalt.

