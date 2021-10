Weiße Männer sind im deutschen Fernsehen deutlich sichtbarer als Frauen. Das geht aus einer Fortschrittsstudie der Universität Rostock hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach sind auch Menschen mit dunklerer Hautfarbe unterrepräsentiert. Personen mit einer erkennbar schweren Behinderung werden im TV ebenfalls kaum gezeigt. Und bei der sexuellen Orientierung ist Homosexualität viel weniger präsent als in der Bevölkerung Deutschlands. Konkret kommen der Erhebung zufolge auf eine Frau im deutschen Fernsehen etwa zwei Männer.