Da sich in ihnen möglicherweise Plastikteilchen befinden könnten, ruft die Firma Dermaris GmbH Pizzaschnecken zurück. Das teilte der Lebensmittelhändler Rewe am Donnerstag auf seiner Webseite mit. Demnach seien ausschließlich die „Pizzaschnecken Salame 270g“ von Dermaris mit der Chargennummer 3022004 und dem Mindesthaltbarkeitsdatum 07.05.2020 betroffen. Es sei nicht auszuschließen, dass sich kleine, weiße Kunststoffteilchen im Produkt befinden, heißt es in der Mitteilung. Kunden, die das entsprechende Produkt bereits gekauft haben, werden demnach gebeten, es nicht zu verwenden, sondern in die Einkaufsstätten zurückzubringen. Der Kaufpreis werde erstattet.