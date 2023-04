Trauer, Mitleid, aber auch Hass und Hetze sind in Beiträgen in den sozialen Medien zu lesen, in denen es um die Hunde geht, die kürzlich aus vermeintlich schlechter Haltung geholt wurden. Seit bekannt gemacht wurde, dass einer der Halter aus der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein die Tiere zurückbekommt, kursieren sogar Gewaltandrohungen im Netz.

Mehr zu diesem Thema lesen Sie hier