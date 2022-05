Ab Juli fällt die EEG-Umlage für alle Privatkunden weg. Wie eine Umfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG zeigt, verändert sich der Strompreis in der Region unterschiedlich. Die Lage am Markt bleibt angespannt. Die Umlage nach dem Erneuerbaren-Energie-Gesetz (EEG) fördert seit dem Jahr 2000 den Ausbau von Solar-, Wind-, Biomasse- und Wasserkraftwerken. Ende April hat der Bundestag beschlossen, dass diese Umlage – es sind 3,732 Cent netto pro Kilowattstunde – ab 1. Juli 2022 nicht mehr an die Stromkunden weitergegeben werden darf. Die Idee: Der Verbraucher wird von steigenden Energiekosten entlastet. Eine Umfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG bei Energieversorgern in der Pfalz hat ergeben: Alle Unternehmen werden die Preissenkung an ihre Kunden weitergeben. Doch wie sich der Strompreis konkret entwickelt, hängt von weiteren Faktoren ab.

