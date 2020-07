Während das Saarland und Baden-Württemberg eingezogene Führerscheine angesichts des Formfehlers bei den neuen härteren Strafen für Raser zurückgeben, sieht Rheinland-Pfalz dafür keine Möglichkeit. Wie das saarländische Verkehrsministerium in Saarbrücken am Dienstag mitteilte, gehe es um Fälle, in denen „das Fahrverbot auf Grundlage des vor dem 28. April 2020 geltenden Bußgeldkataloges nicht ausgesprochen worden wäre“. Betroffen seien aber nur die Fahrverbote. Auch Baden-Württemberg will so verfahren, dort erhalten wohl 1000 Autofahrer ihren eingezogenen Führerschein wieder.

Juristische Prüfung in Mainz

Das rheinland-pfälzische Innenministerium sieht dagegen für eine Ausnahmeregelung keine rechtliche Grundlage: Die Rechtskraft eines Bescheides schließe eine Rücknahme durch die Verwaltungsbehörde endgültig aus; das treffe auf Fahrverbote wie auf Verwarnungen und Bußgelder zu. Dies habe eine juristische Prüfung ergeben, sagte eine Ministeriumssprecherin in Mainz. Bei Bescheiden, die bereits erlassen wurden, aber aufgrund der Einspruchsfristen noch nicht rechtskräftig geworden sind, stünden Betroffenen die regulären Rechtsmittel offen.

Anfang Juli hatte das Bundesverkehrsministerium einen Formfehler in der neuen Straßenverkehrsordnung entdeckt, die das Ministerium Ende April selbst in Kraft gesetzt hatte. Die Änderungen, die unter anderem härtere Strafen vor Raser bedeuteten, wurden für nichtig erklärt.