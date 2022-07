[Aktualisiert 17.20 Uhr] Wegen eines Waldbrands bei Neulingen (Kreis Bad Dürkheim) ist die Zufahrt ins Dorf aus Richtung Grünstadt mittlerweile abgeriegelt. Im Einsatz sind neben Wehren aus der Verbandsgemeinde Leiningerland und Grünstadt sowie anderen Gemeinden im Kreis Bad Dürkheim mittlerweile auch Löschtrupps aus Rheinhessen.

Den Angaben der Einsatzkräfte zufolge brennt der Wald an einem Hang zwischen Neulingen-Tal und der Burg, der Bereich ist schwer erreichbar. Schon den ganzen Tag über war die Leiningerland-Wehr wegen mehrerer kleinerer Brände im Einsatz. So hatten gegen Mittag Flammen auf einem Stoppelacker an der A6 bei Wattenheim gelodert.