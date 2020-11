Die für Sonntag angekündigten Demonstrationen von Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen samt Gegendemonstrationen in Landau sind von der Stadt verboten worden. Das hat die Stadtverwaltung am Samstagnachmittag auf Facebook bekanntgegeben. Begründet wird das Verbot mit dem Volkstrauertag. Das Verbot sei auch erlassen worden „mit Hinblick auf Hinweise, dass der Anmelder bei seiner gestrigen Kundgebung in Paderborn vielfach gegen die von den Behörden gemachten Auflagen verstoßen hat“, lassen Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Ordnungsdezernent LukasHartmann mitteilen.