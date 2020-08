Am Samstagmittag um kurz vor 14 Uhr ist in einigen Orten der Strom ausgefallen. Das haben die Pfalzwerke mitgeteilt. Ursache war ein Vogelnest. Von der Störung betroffen waren Teile von Leistadt, Ungstein, Freinsheim, Kallstadt, Hardenburg und Herxheim am Berg. Der Stromausfall dauerte laut Energieversorger zwischen 4 und 40 Minuten. Ein Umspannpunkt in Leistadt war knapp zwei Stunden unversorgt.