Weil er mit einer Straßensperre nicht einverstanden war, hat ein 45 Jahre alter Mercedesfahrer im Mannheimer Stadtteil Käfertal erst angefangen, die Sperre eigenmächtig wegzuräumen und dann einen Bauarbeiter angegriffen, der ihn daran hindern wollte. Wie die Polizei berichtete, kümmerte sich der 29 Jahre alte Bauarbeiter um einen Wasserrohrbruch in der George-Washington-Straße, als gegen 10 Uhr der 45-Jährige mit seinem Wagen angefahren kam und begann, die dafür errichtete Sperre wegzuräumen. Der Bauarbeiter, der in einer 1,60 Meter tiefen Baugrube arbeitete, forderte den Autofahrer auf, dies zu lassen, da die Straße gerade nicht passierbar sei. Der Autofahrer habe nicht reagiert und weiter die Sperre weggeräumt, so die Polizei.

Der Bauarbeiter sei dann aus der Grube geklettert; in diesem Moment habe der Autofahrer sich eine Baumwurzelfolie geschnappt – die etwa 15 Kilo wog – und sie nach dem 29-Jährigen geworfen. Der Mann sei im Rücken getroffen und zu Boden geworfen worden. Der 45-Jährige sei in sein Auto gestiegen und davongefahren.

Laut Polizei wurde der Bauarbeiter bei dem Vorfall leicht verletzt. Den Mercedesfahrer konnte die Polizei ermitteln; gegen ihn werde Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gestellt. Es bestünden zudem Zweifel an der charakterlichen Eignung des Mannes zum Führen eines Kraftfahrzeugs, weshalb die Führerscheinstelle informiert werde.