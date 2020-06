Vom Starkregen war am Mittwochabend vor allem der südliche Landkreis betroffen. Im Lastwagenwerk Wörth waren auch am Donnerstag noch Auswirkungen zu spüren.

In einem Werkteil des Mercedes-Benz-Werks sei „in manchen Bereichen Wasser eingedrungen“, teilte eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die interne Werksfeuerwehr war vor Ort. Unter anderem habe aus Untergeschossen, Gruben und Schächten in den Produktionshallen Wasser abgepumpt werden müssen.

Mitarbeiter berichten von Wasser, das zentimeterhoch auf dem Boden stand und die Treppen hinunterlief, sowie hochgespülten Kanaldeckeln.

Größtenteils waren die Aufräumarbeiten laut Unternehmen am Mittwochabend abgeschlossen. Allerdings waren auch noch am Donnerstagmorgen noch „letzte Aufräumarbeiten“ notwendig. Deshalb sei in einem kleineren Teilbereich die heutige Schicht entfallen, so die Sprecherin. Ansonsten sei die Produktion am Donnerstag wieder regulär gelaufen.