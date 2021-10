[Aktualisiert: 14.30 Uhr] Wegen einer Spielzeugpistole ist die Polizei mit Spezialeinsatzkommando (SEK) und Hubschrauber zum Großeinsatz ausgerückt. Die Beamten berichten: Sie waren am Mittwoch alarmiert worden, weil eine Zeugin in Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich) einen Mann beim Herumballern beobachtet hatte. Die Ermittler mussten zunächst von einer scharfen Waffe ausgehen und reagierten entsprechend. Sie schnappten schließlich den 58-jährigen Schützen, mittlerweile ist klar: Er hat eine Softair-Pistole benutzt, die als Spielzeug eingestuft ist. Allerdings sieht sie so echt aus, dass sie offiziell zugleich als „Anscheinswaffe“ gilt. Und mit so etwas darf man sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Gegen den Mann läuft deshalb jetzt ein Ordnungwidrigkeits-Verfahren. Außerdem wird geprüft, ob er die Kosten für den Großeinsatz übernehmen muss.