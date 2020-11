Auf wenig Gegenliebe bei seiner Partnerin ist ein Speyerer gestoßen, als er ihr einen üppigen Blumengruß zukommen lassen wollte. Den Angaben der Polizei ist zu entnehmen: Den 39-Jährigen muss eine romantische Aufwallung befallen haben, als er am Freitagmorgen mit seinem Auto an einer Tankstelle stand. Um seine Liebste zu beglücken, räumte er dort die komplette Floristik-Auslage im Wert von etwa 100 Euro in seinen Wagen. Doch weil er anschließend nicht zum Bezahlen kam, rief ein Angestellter die Beamten zu Hilfe.

Polizei nimmt ihm Autoschlüssel weg

Die erwischten den 39-Jährigen noch vor Ort und ließen die Blumen wieder zurückschaffen. Und weil der Mann so deutlich nach Alkohol roch, nahmen sie ihm auch die Autoschlüssel ab. Bekommen hat den dann seine Partnerin, die ihren verhinderten Romantiker abholen musste. Gegen den 39-Jährigen wird jetzt wegen Schnittblumen-Diebstahls ermittelt.