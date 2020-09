Wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahnübergangskonstruktion kommt es auf der A6 zwischen dem Kreuz Mannheim und der Anschlussstelle Schwetzingen Nord/Brühl an der Brücke über dem Rangierbahnhof Mannheim in Fahrtrichtung Süden vom 14. September bis voraussichtlich 9. Oktober zu einer Fahrbahnreduzierung. Es wird mit Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet. Die Einschränkungen sollen jeweils von 21 bis 6 Uhr andauern. Zu jedem Zeitpunkt wird jedoch mindestens ein Fahrstreifen für den Verkehr offen sein.

Laut Mitteilung des Regierungspräsidium Karlsruhe erfolgen die Arbeiten im Widerlager unter der Fahrbahn und sind somit von Fahrbahn der Autobahn nicht wahrnehmbar. Der jeweilige Arbeitsbereich müsse jedoch lastfrei sein.