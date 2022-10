Ein 19-jähriger Ludwigshafener, der im August vom Landgericht Frankenthal wegen Mordes, Vergewaltigung und sexuellen Missbrauchs von Kindern zu einer Jugendstrafe von zehn Jahren Haft verurteilt worden war, wurde am Donnerstag auf Anordnung des Oberlandesgerichts (OLG) Zweibrücken aus der Haft entlassen. Grund: Der Prozess hat zu lange gedauert. Der Mann war verurteilt worden, da er im März 2020 eine 17-Jährige am Ludwigshafener Willersinnweiher ermordet haben soll. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, da die Rechtsanwälte und die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt haben, der Ludwigshafener war daher noch in Untersuchungshaft. Rechtsanwalt Alexander Klein hatte Haftbeschwerde eingelegt, der das OLG nun stattgeben hat. Die Jugendkammer habe im Zeitraum von 22 Monaten nur an 57 Tagen verhandelt, davon an 20 Tagen weniger als zwei Stunden. Das sei entschieden zu wenig und verstoße gegen das rechtsstaatliche Prinzip eines zügigen Verfahrens ohne Verzögerungen. In der Regel müsse bei längeren Verfahren mehrmals pro Woche verhandelt werden. Der 19-Jährige wurde ohne Auflagen entlassen.