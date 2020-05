Bei ihrer Flucht vor einem Kaufhausdetektiv hat eine Ladendiebin in Mainz am Samstag Unterstützung ausgerechnet von der Polizei erhalten. Der Wächter war der Frau hinterhergerannt, nachdem ihretwegen am Ausgang der Alarm losgegangen war. Und er hatte zugleich ihre Beute aufgesammelt, die sie während der Flucht verlor. Unter den Gegenständen war ein Messer, das der Detektiv dann während der Verfolgungsjagd in der Hand hielt. Dieser Anblick wiederum beunruhigte Zeugen, die deshalb die Polizei alarmierten. Beamte stoppten nach eigenen Angaben schließlich den vermeintlichen gefährlichen Mann. Bis er das Missverständnis aufklären konnte, war die Diebin unerkannt entkommen.