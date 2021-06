Für den Durchgangsverkehr vier Wochen lang gesperrt wird ab Montag, 14. Juni, die Ausfahrt der Bundesstraße 9 Richtung Speyer an der Kreuzung zur Bundesstraße 39. Das teilten die Stadtwerke Speyer (SWS) mit. Grund dafür sind demnach „dringend notwendige Reparaturarbeiten im Mittelspannungsnetz“. Wer von Norden her nach Speyer kommt und über die Dudenhofer Straße ins Zentrum der Domstadt vorbei an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften (unser Bild, links) will, muss dann zunächst eine Umleitung über die Ausfahrt nach Römerberg nehmen, bevor es dann wieder Richtung Domstadt geht. In dem Abschnitt auf der B9 wird laut SWS die erlaubte Höchstgeschwindigkeit reduziert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis 3. Juli andauern. Für Rückfragen steht die Straßenverkehrsbehörde unter Telefon 06232 142938 zur Verfügung.