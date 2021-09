Weil er keinen digitalen Impfnachweis erhalten hat, ist ein 40-Jähriger in einer Apotheke in der Hohenzollernstraße (Ludwigshafen-Friesenheim) handgreiflich geworden. Laut Polizei hatte er am Dienstagmorgen Dokumente vorgelegt, bei denen es Unstimmigkeiten gab. Seitens der Apotheke wurde er deshalb an die zuständige Impfstelle verwiesen. Der 40-Jährige quittierte diese Entscheidung mit einer lautstarken Diskussion und stieß den 45-jährigen Apothekeninhaber in ein Ausstellregal, nachdem er den Kunden aufgefordert hatte, zu gehen. Er habe den Apotheker lediglich von sich stoßen wollen, weil dieser auf ihn zugelaufen sei, erklärte der 40-Jährige, als die Polizei ihn kurze Zeit später in der Industriestraße antraf. Den Beamten zufolge ist der Apotheker bei der Auseinandersetzung nicht verletzt worden, auch an der Ware entstand kein Sachschaden.