Ein Chrysler Sportcoupé hat am Mittwochnachmittag in Annweiler ganz schön was mitgemacht. Als die 50-jährige Fahrerin in der abschüssigen Trifelsstraße parken wollte, flog eine Hornisse durch das geöffnete Fenster. Die Frau erschrak und verließ fluchtartig das Auto, wie die Polizei berichtet. Ohne die Handbremse anzuziehen. Das Auto rollte etwa 150 Meter den Hang hinunter, fuhr dann links hoch in die Böschung, von dort zurück auf die Straße und knallte auf der anderen Seite gegen eine Mauer. Dann geriet es wieder auf die Fahrbahn, überquerte auf der angrenzenden Altenstraße eine Fahrbahninsel, haute ein paar Straßenschilder um, rollte quer über die Altenstraße und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Schaden am Fahrzeug: etwa 2500 Euro. Glücklicherweise waren zu dem Zeitpunkt dort keine Menschen und Autos unterwegs.