Nach den anhaltenden Regenfällen der letzten Tage und den Prognosen für die kommenden 48 Stunden ist nach Mitteilung der Kreisverwaltung davon auszugehen, dass der Rhein in Kürze die Acht-Meter-Marke erreichen wird. Ab einem Höchststand von 8,14 Meter werde der ungesteuerte Polder bei Wörth/Jockgrim geflutet. Die Bevölkerung entlang des Rheins soll vorsichtig und achtsam zu sein und die Deiche, sofern möglich, meiden.

Die Feuerwehren entlang des Rheins haben schon am Wochenende damit begonnen, die Deich zu kontrollieren, informiert Landrat Fritz Brechtel. Wenn die Prognosen zutreffen und die Pegel weiter klettern, müssten dauerhaft Deichwachen eingerichtet werden. Die ersten Deichwachen sollen am Mittwoch, 14. Juli, ab 8 Uhr aufziehen. Schließlich stehe und falle der Hochwasserschutz für die Region mit der Stabilität der Deichanlagen. Es wird deshalb an die Bürger appelliert, Ausspülungen, Brüche oder Beschädigungen des Deichs der Feuerwehr zu melden. Für einige Teilabschnitte der Deiche gelte bereits ein striktes Betretungsverbot. Erreicht der Pegelstand bei Maxau den Wert von 8,80 Meter, übernimmt automatisch der Kreis und damit der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur für den Landkreis Germersheim die Einsatzleitung, schreibt die Kreisverwaltung.