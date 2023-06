Am Montagmittag hat in Worms ein Müllberg in einem Recyclingbetrieb Feuer gefangen. Wie eine Sprecherin der Stadt Worms auf Anfrage berichtete, konnte die Feuerwehr Worms, unterstützt durch Mitarbeiter der Feuerwehr Ludwigshafen, den Brand nach circa einer halben Stunde löschen.

Anschließend seien Messungen durchgeführt worden, die Messwerte haben aber nicht außerhalb der Norm gelegen. Die Aufräumarbeiten dauern aktuell noch an.