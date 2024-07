Die Mannheimer Feuerwehr ist derzeit in der Mittelstraße in der Neckarstadt-West im Einsatz. Der Grund: Durch einen Passanten wurden herabfallende Steine von einem Haus gemeldet. Bei einer näheren Betrachtung durch die Feuerwehr wurde laut Polizei festgestellt, dass eine Brandschutzmauer sich offenbar gelöst hat und Teile davon auf den Gehweg und die Straße zu fallen drohen. Daher ist die Mittelstraße zwischen der Pestalozzistraße und der Humboldtstraße derzeit voll gesperrt. Der Verkehr der RNV ist hiervon ebenfalls betroffen. Die Arbeiten dauern aktuell noch an.

Wir berichten weiter