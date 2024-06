Wegen Gleisarbeiten im Bereich des Hans-Warsch-Platzes muss der Streckenabschnitt zwischen Oggersheim und Rohrlachstraße von Samstag, 29. Juni, bis Sonntag, 7. Juli, für den RNV-Bahnverkehr gesperrt werden. Im Anschluss wird der Abschnitt zwischen Hans-Warsch-Platz und Rohrlachstraße bis einschließlich Sonntag, 25. August, gesperrt, teilt die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit.

In Phase 1 fahren die Bahnen wie folgt:

Linie 4/4A: Verkürzter Linienweg zwischen Waldfriedhof/Käfertaler Wald und LU Hauptbahnhof. Zusätzlich wird der Abschnitt zwischen LU Hauptbahnhof und Ebertpark bedient. Es wird Schienenersatzverkehr zwischen Oggersheim und LU Hauptbahnhof geben. Ein barrierefreier Umstieg zwischen Bahn und Bus ist an der Haltestelle Marienkirche möglich. Die Haltestelle LU Hauptfriedhof entfällt.

Linie 9 EX: Der Streckenabschnitt Oggersheim bis Bad Dürkheim Bahnhof wird durch die Linie 9 EX bedient. Der Umstieg zwischen Bahn und Bus ist an der Haltestelle Oggersheim möglich.

Schienenersatzverkehr: Es fahren Busse als Linie 4 zwischen LU Hauptbahnhof und Oggersheim. Folgende Haltestellen werden angefahren: LU Hauptbahnhof (Steig A), Rohrlachstraße (Steig D und F), Marienkirche, Pettenkofer Straße, Ebertpark Süd, Heinrich-Pesch-Haus, Wollstraße, Zum Guten Hirten (BG Unfallklinik), Mannheimer Tor, Oggersheim Bf (nur Richtung LU Hauptbahnhof), Hans-Warsch-Platz, Dürkheimer Straße (nur Richtung Oggersheim), Wilhelm-Tell-Straße (nur Richtung LU Hauptbahnhof) und Oggersheim. Ein barrierefreier Umstieg zwischen Bahn und Bus ist jeweils an den Haltestellen Marienkirche und Oggersheim möglich.

In Phase 2 ändert sich das Angebot der RNV wie folgt:

Linie 4/4A: Verkürzter Linienweg zwischen Waldfriedhof/Käfertaler Wald und LU Hauptbahnhof. Zusätzlich wird der Abschnitt zwischen LU Hauptbahnhof und Ebertpark bedient. Es wird SEV zwischen Hans-Warsch-Platz und LU Hauptbahnhof geben. Ein barrierefreier Umstieg zwischen Bahn und Bus ist an der Haltestelle Marienkirche möglich. Die Haltestelle LU Hauptfriedhof entfällt.

Linie 9 EX: Tägliche Bedienung des Streckenabschnitts zwischen Bad Dürkheim Bahnhof und Hans-Warsch-Platz. Umstieg zwischen Bahn und Bus ist an der Haltestelle Hans-Warsch-Platz möglich.

SEV: Busse fahren als Linie 4 zwischen LU Hauptbahnhof und Hans-Warsch-Platz. Folgende Haltestellen werden angefahren: LU Hauptbahnhof (Steig A), Rohrlachstraße (Steig D und F), Marienkirche, Pettenkofer Straße, Ebertpark Süd, Heinrich-Pesch-Haus, Wollstraße, Zum Guten Hirten (BG Unfallklinik), Mannheimer Tor, Oggersheim Bf (nur Richtung LU Hauptbahnhof) und Hans-Warsch-Platz. Der Umstieg zwischen Bahn und Bus ist jeweils an den Haltestellen Marienkirche und Hans-Warsch-Platz möglich.