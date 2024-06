Wegen der Europameisterschaftsspiele zwischen Frankreich und Polen (25. Juni in Dortmund) sowie Ukraine gegen Belgien (26. Juni in Stuttgart) erwartet die Bundespolizei ein erhöhtes Reiseaufkommen an den Binnengrenzen zu Frankreich, Luxemburg und Belgien. Vor allem an den Hauptverkehrswegen nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland rechnet die Bundespolizei mit deutlich mehr Verkehr. Sie bittet daher alle Reisenden, dies bei ihrer Planung zu berücksichtigen. Hinzu komme, dass die Polizei stichprobenartige Fahrzeugkontrollen durchführen wird. Dies ziele insbesondere auf das Erkennen und Verhindern der Einreise von gewaltbereiten Fußballstörern sowie von politisch motivierten Gewalttätern ab, wie die Bundespolizeidirektion in Koblenz mitteilt. Man treffe aber alle erforderlichen Maßnahmen, um den Reiseverkehr nicht unverhältnismäßig zu belasten. In der Pfalz könnten – abhängig von den eingeschlagenen Routen – hiervon unter anderem die Autobahnen A6 und A8 sowie die Bundesstraßen B9 und B10 betroffen sein. Hinzu käme noch der deutsch-französische Grenzübergang Lauterbourg im Bienwald.