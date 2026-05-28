Wegen des Demokratiefestes am Wochenende in Neustadt gibt es in der Stadt Änderungen bei den Park- und Durchfahrtsmöglichkeiten. So werden laut Stadtverwaltung ab Donnerstag, 28. Mai, an der Ringstraße am Hambacher Schlosses (Freiheitstraße) bergab ab 14 Uhr etwa 15 Parkplätze gesperrt. Die Regelung gilt bis Sonntag, 31. Mai, 22 Uhr. Auf dem Juliusplatz sind die Parkplätze an der Einfahrt zur Tiefgarage nicht nutzbar. Von Freitag, 29. Mai, 20 Uhr, bis Samstag, 30. Mai, 22 Uhr, ist der Parkplatz Bachgängel West komplett gesperrt, es besteht ein Zufahrtsverbot für Fahrzeuge aller Art. Für den Parkplatz Rathausstraße vor „Schlüssel Schröder“, den Parkplatz in der Konrad-Adenauer-Straße 10 sowie die Parkplätze auf dem Juliusplatz entlang der Kirchmauer gilt die Sperrung am Freitag bereits ab 14 Uhr. Überdies wird Lieferverkehr wegen Sicherheitsvorkehrungen im Veranstaltungsbereich am Samstag, 30. Mai, nur bis maximal 9.30 Uhr zugelassen. In der restlichen Fußgängerzone ist dies regulär bis 11 Uhr möglich.