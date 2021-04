Wegen eines Corona-Verdachtsfalls hat das Frankenthaler Landgericht die für Donnerstag geplante Urteilsverkündung im zweiten Prozess um den Mord an dem Ludwigshafener Bauunternehmer Ismail Torun kurzfristig verschoben. Angeklagt ist eine 46-Jährige, die sich Anfang 2017 mit dem reichen Firmenchef zu einem vermeintlichen Geschäftstermin verabredete und so in eine Falle lockte. Denn ihre zwei Komplizen überwältigten dann den 49-Jährigen, um von ihm Lösegeld zu erpressen und ihn dann umzubringen.

Zu lebenslanger Haft verurteilt

In einem ersten Prozess urteilten Frankenthaler Richter: Die Lockvogel-Frau rechnete mit dem mörderischen Ende der Entführung, also hat auch sie als Mörderin zu gelten und mit lebenslanger Haft zu büßen. Doch dann entschied der Bundesgerichtshof: Ob das gerecht ist, muss genauer geprüft werden. Einen neuen Termin für sein zweites Urteil über die Frau will das Landgericht in den nächsten Tagen bekanntgeben. Ein Justizsprecher sagte am Donnerstagnachmittag: Mittlerweile habe ein Test gezeigt, dass der vermeintlich infizierte Prozessbeteiligte doch kein Corona hat.

Mit welchen Argumenten die 46-Jährige ein milderes Urteil einfordert und was der Staatsanwalt sowie die Juristen der Opfer-Familien dazu sagen, steht hier.