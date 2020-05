Nun steht es endgültig fest: Das Frankenthaler Strohhutfest als Straßenfest wird es wegen der Corona-Krise 2020 nicht geben. „Schweren Herzens“ habe man sich jetzt zur Absage entschlossen, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. „Unser Strohhutfest lebt davon, alte Freunde und Bekannte zu treffen“, zitiert die Stadt dazu Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). „Dabei kommen Zehntausende zusammen. Eine Veranstaltung in dieser Größenordnung ist leider nicht durchzuführen.“ Man wisse, wie schwer diese Absage Vereine, die Schausteller und Beschicker treffe. „Gemeinsam mit allen Akteuren freuen wir uns auf die Strohhutfesttage vom 3. bis 6. Juni 2021“, so der OB. Als kleiner Ersatz ist ein Programm mit Konzerten unter dem Motto Strohhutfest@home gedacht, das ab Donnerstag über die Internetseite www.strohhutfest.de übertragen wird. Aus Sicherheitsgründen abgesagt worden sind auch die Kerwen in den Frankenthaler Vororten.