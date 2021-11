Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken muss am Freitag im Spiel beim SC Verl auf den aus Rödersheim-Gronau (Rhein-Pfalz-Kreis) stammenden Offensivspieler Minos Gouras (23) verzichten. Er wurde am Montag trotz vollständiger Impfung positiv auf das Coronavirus getestet – per Schnell- sowie nachfolgendem PCR-Test. Gouras befindet sich in Quarantäne. Das hat der FCS am Montagabend mitgeteilt.

FCS: „Kein Kontakt zum Rest der Mannschaft“

Da Gouras sofort nach der Schnelltestung in Quarantäne geschickt worden sei, hat es nach Angaben des FCS keinen Kontakt zum Rest der Mannschaft gegeben, die am Montag dann ohne Gouras trainierte. Eine weitere Kompletttestung des Kaders findet routinemäßig am Mittwoch statt, teilte der Klub mit.

FCS-Athletiktrainer Christoph Fuhr hat sich nach Angaben der Saarbrücker bereits vorige Woche im familiären Umfeld mit Corona infiziert. Er befinde sich ohne Kontakt zur Mannschaft seit Mitte vergangener Woche in häuslicher Quarantäne.