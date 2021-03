Die Pläne für einen allgemeinen Corona-Ruhetag am Gründonnerstag bringen das rheinland-pfälzische Justizministerium in die Bredouille. Denn eigentlich wollte es angehende Juristen an diesem Tag zu einer wichtigen Prüfung antreten lassen: zur ersten Klausur fürs zweite Staatsexamen. Ob die Kandidaten dafür nun wie vorgesehen einbestellt werden, obwohl private Arbeitgeber ihren Geschäftsbetrieb weitgehend ruhen lassen sollen, blieb am Dienstag offen. Die Betroffenen wurden lediglich dazu aufgerufen, auf telefonische Nachfragen dazu zu verzichten. Klar ist allerdings: Die Prüfung ist nur schwer zu verschieben, weil sie in mehreren Bundesländern gleichzeitig stattfindet und dabei identische Aufgaben gestellt werden. Außerdem sind dafür zum Teil auch extra Räume angemietet worden.