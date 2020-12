Da eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden ist, hat die Postbank am Dienstag ihre Filiale in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zum Nachmittag geschlossen. „Alle Kollegen, die den Betrieb hätten aufrechterhalten können, mussten in Quarantäne geschickt werden“, begründet Postbank-Sprecher Oliver Rittmaier auf Nachfrage diese Entscheidung. Der Konzern versuche nun, ausreichend Mitarbeiter in der Region zu finden, die die in Quarantäne befindlichen Angestellten vertreten können. „Wir planen, die Filiale ab Mitte kommender Woche wieder zu öffnen“, erklärt er. Sendungen, die in der Geschäftsstelle bereitlagen, hole die Deutsche Post dort noch am Dienstag ab und stelle sie den Empfängern erneut zu. Pakete, die nicht zustellbar sind, lege die Deutsche Post in einer benachbarten Filiale zur Abholung bereit. Über deren jeweilige Adresse und Öffnungszeiten würden die Empfänger informiert. Den Geldautomat, das Service-Terminal und die Postfachanlage in der Postbank-Filiale können Kunden nach seinen Angaben aber weiterhin nutzen. Aktuelle Informationen zu jeder Postbank-Filiale gebe es im Internet unter www.postbank.de/filialen. Schließungen seien hier mit einem roten Ausrufezeichen gekennzeichnet. Zudem zeige eine interaktive Karte Kunden den Weg zur nächsten Filiale der Postbank oder der Deutschen Post, die neben Post- auch Bankdienstleistungen der Postbank anbietet. „Wir bedauern alle Unannehmlichkeiten, die unsere Kunden durch die Schließung haben. Wir werden alles tun, um die Situation für alle Beteiligten hygienisch sicher und nervenschonend zu lösen“, verspricht Rittmeier.