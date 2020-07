Durch die Corona-Pandemie konnten seit März keine Konzerte und Shows in der Mannheimer SAP-Arena stattfinden und das wird auch noch eine ganze Weile so bleiben. Dennoch haben die Betreiber der großen Event-Location am Mittwochabend neueTermine für 2021 und 2022 mitgeteilt. Die Tickets behalten bis dahin ihre Gültigkeit.

Alicia Keys, Disney in Concert und Holiday on Ice

Weltstar Alicia Keys, die ursprünglich am 17. Juli in Mannheim performt hätte, soll nach derzeitigem Stand am 21. Juni 2021 auf der SAP-Arena-Bühne stehen. „Disney in Concert“ wurde von den Veranstaltern auf den 23. Mai 2021 verlegt. „Holiday on Ice“ sollte ursprünglich im Februar 2021 die Zuschauer in der SAP-Arena verzaubern, soll nun aber noch eine weitere Saison verschoben werden und erst im Februar 2022 stattfinden.

Schlagernacht des Jahres und Santiano

Der neue Termin für die „Schlagernacht des Jahres“ ist der 15. Mai 2021. Damit ist der 19. September 2020 hinfällig, der zunächst als Ausweichtermin ausgemacht wurde. Ursprünglich sollte die Show schon am 28. März stattfinden.

Die Band Santiano soll am 2. Oktober 2021 in Mannheim auftreten, nachdem der Konzerttermin am 27. April coronabedingt ausgefallen war. Damit ist auch der 2. November, der zunächst als Ausweichtermin genannt wurde, hinfällig.