In allen Kirchen der Pfalz werden ab Mittwoch bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag jeden Abend um 19.30 Uhr die Glocken läuten. Bistum und Landeskirche wollen damit die Christen in der Pfalz zum täglichen gemeinsamen Beten einladen. „Wir setzen in diesen Tagen, in denen uns die zweite Infektionswelle der Corona-Pandemie große Sorgen bereitet, wiederum ein hörbares und sichtbares Zeichen der christlichen Gemeinschaft, des gegenseitigen Trostes und der Ermutigung“, erklärte der Speyerer Bischof Wiesemann.

Der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad fügte hinzu, die Gläubigen seien auf diese Weise eingeladen, einen Moment inne zu halten und sich im Gebet mit den Erkrankten und Besorgten, den Ärztinnen und Ärzten sowie Pflegenden, aber auch mit allen zu verbinden, die für die Sicherheit und Versorgung da sind.

Während der ersten Corona-Welle hatte es von Bistum und Landeskirche vom 25. März bis 31. Mai bereits einmal solch eine Aktion mit täglichem Glockenläuten und gemeinsamem Beten.