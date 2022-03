Auf der B10 im Bereich der Anschlussstelle Wilgartswiesen und auf der Kreisstraße, die Richtung Hermersbergerhof führt, wird es ab Dienstag für drei Tage Verkehrseinschränkungen geben. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern informiert, sind Bohrungen und Sondierungen geplant. Sie dienen der Erkundung des Straßenaufbaus und Untergrundes im Hinblick auf den geplanten Umbau der Anschlussstelle und den Neubau des Kreisverkehrsplatzes. Nach Angaben des LBM wird die Bundesstraße in Richtung Landau auf eine Fahrspur eingeengt, die Fahrspur in Richtung Pirmasens wird eine Verschwenkung haben. In diesem Zuge wird die Geschwindigkeit auf Tempo 30 beschränkt. Auf der Kreisstraße wird ein Teilstück der Strecke einseitig gesperrt, der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.