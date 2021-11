In Frankenthal wird am Donnerstag ein 50-Jähriger vor Gericht gestellt, der im vergangenen Mai einen Mann mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt hat. Nach Angaben aus Justizkreisen will er den Befehl zur Bluttat von dem germanischen Gott Odin bekommen haben, der ihm im Gegenzug ein eigenes Haus versprochen habe. Der Angreifer und sein Opfer lebten in Hettenleidelheim (Kreis Bad Dürkheim) einer Unterkunft für Menschen in prekären Verhältnissen. Im Prozess wird vor allem geprüft werden, ob der 50-Jährige überhaupt schuldfähig war. Mittlerweile wird er im Pfalzklinikum in Klingenmünster behandelt. Unabhängig davon hat die Staatsanwaltschaft den Angriff als mutmaßlichen Mordversuch eingestuft – unter anderem, weil der Täter besonders grausam vorgegangen sei. Mehr dazu steht im ausführlichen Bericht.