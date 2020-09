Ein ungewöhnlicher Unfall ist am Dienstagabend in der Maudacher Straße passiert. Eine 31-jährige Radfahrerin war gegen 19.15 Uhr auf ihrem Rennrad in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf dem Rücken transportierte sie ein quer geschnalltes weiteres Rennrad. Als sie wegen eines Baums nach links ausweichen musste, stieß sie wegen ihrer „Überbreite“ mit dem Rad auf ihrem Rücken gegen einen vor ihr fahrenden Bus. Die 31-Jährige verlor das Gleichgewicht, fuhr auf die Straße, stieß erneut gegen den Bus und stürzte dann. Sie erlitt Schürfwunden und kam zur Untersuchung in ein Krankenhaus.