Warum der Weg zur „Weltachs“ gesperrt ist

Wer im Pfälzerwald vom Parkplatz Stall zum „Schmieren“ rauf auf die „Pälzer Weltachs“ will, wird künftig mehr als sonst ins Schwitzen kommen. Denn es gibt von dieser Seite nur noch die „Direttissima“, den steilen Pfad nach oben. Den flacheren Aufstieg auf halber Strecke hat der Forst gesperrt. Was ist der Grund? Zum Artikel

Modellregion zur Gesundheitsversorgung: Pflegekräfte sollen Ärzte entlasten

Pflegekräfte, die ärztliche Aufgaben übernehmen: So soll die Gesundheitsversorgung sicherer werden. Das Ganze wird bundesweit in Modellregionen erprobt. Zum Artikel

Wein am Dom: Kein Schnickschnack auf dem Rosé-Weg

Bei der neunten Messe „Wein am Dom“ am Wochenende fungieren Weinhoheiten als Lotsinnen. Zum Artikel

Pfälzer Paradies auf ehemaliger Straußenfarm

Die Straußenfarm Mhou ist Vergangenheit, auch wenn Ende März noch einzelne Laufvögel auf den Weiden zu sehen sind. Das Restaurant mit großem Biergarten steht vor der Wiedereröffnung. Der alte und neue Pächter hat viele Ideen. Zum Artikel

Polizist unter falschem Verdacht: Fall Leitheiser Thema im Landtag

Der rustikale Umgang mit Uwe Leitheiser, dem Personalratsvorsitzenden der Westpfalz-Polizei ist offenbar kein Einzelfall. Mehrere Polizisten erzählen der RHEINPFALZ, dass der Dienstherr gegen sie ebenfalls rabiat vorging. Die CDU greift den haltlosen Verdacht gegen den 60-Jährigen auf und stellt im Landtag unbequeme Fragen. Zum Artikel

Viel Verwirrung um das 49-Euro-Ticket

In der Pfalz sind viele Besitzer einer Jahreskarte für den Nahverkehr irritiert über das Verhalten der Deutschen Bahn gegenüber ihren Kunden. Ist ein Umsteigen auf das neue Deutschlandticket nur mit Handy möglich? Und was ist zu tun, wenn man das nicht will? Zum Artikel

Fanmarsch und Choreographie: Der Traditionstag des FCK

Bis zuletzt war alles geheim. Die Choreographie der FCK-Fans am Samstag gegen den Hamburger SV war eine Erinnerung an ehemalige FCK-Legenden – und eine Premiere. Zum Artikel

Wie Benjamin Hirsch in den Sparkassen-Vorstand aufgerückt ist

Diese Personalie hat für viel Aufsehen gesorgt: Benjamin Hirsch, Sohn des Landauer Ex-OBs und jetzigen Sparkassenpräsidenten, ist in jungen Jahren Vorstandsmitglied der Sparkasse Südpfalz geworden. Ein ganz normales Bewerbungsverfahren oder war da Vetternwirtschaft im Spiel? Zum Artikel

Öffentlicher Dienst: Was hinter der Schlichtungsempfehlung steckt

In der Tarifrunde für den öffentlichen Dienst hat die Schlichtungskommission ihre Empfehlung vorgelegt. Wie es jetzt weitergeht – und warum bestimmte Begriffe wichtig sind. Zum Artikel