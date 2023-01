Der Netflix-Hit „Wednesday“ erhält eine zweite Staffel. In gerade mal zwölf Tagen gehörte die von Tim Burton produzierte Mystery-Comedy-Serie schon zu den fünf erfolgreichsten Netflix-Serien der Geschichte. Die Serie mit Jenna Ortega (20) in der Hauptrolle der gleichnamigen Tochter der Addams Family schickt sich an, die meistgesehene überhaupt zu werden. Mittlerweile sollen fast 209 Millionen Haushalte die erste Staffel geschaut haben.

Jetzt hat Netflix auch die Produktion einer zweiten Staffel angekündigt. Und die Fans sind begeistert. Bereits Ende Dezember war der Tanz von Jenna Ortega alias „Wednesday“ auf den sozialen Netzwerken. Allein auf Tik Tok hat der Hashtag „Wednesday dance“ über fünf Millionen Videos.

Worum es in der zweiten Staffel gehen soll und wann die zweite Staffel auf Netflix kommen soll, ist noch nicht bekannt.