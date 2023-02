Schüler fahren noch in den Schnee

Skifahrer spüren den Klimawandel: Der Schnee bleibt aus, die Pisten sind braun. Kunstschnee aus der Kanone verbraucht viel Wasser und Strom. Passen Skifreizeiten von Schülern noch in die Zeit?

Schwitzen für Quote und Gesundheit

Daniel Fischer ist Dauergast bei Reality-Fernsehshows. Der begeisterte Hobbykoch war in so ziemlich jeder bekannten Kochsendung zu Gast. In diesem Jahr geht es in eine andere Richtung: Fischer will bei „Leben leicht gemacht“ die Pfunde purzeln lassen. Ein Abenteuer.

Das Bäuerlein macht wieder auf

In der Gaststätte Bäuerlein gegenüber dem Alten Kaufhaus tut sich etwas. Zwei junge Leute möchten ihre Gäste mit guter Hausmannskost gewinnen. Dabei hat der Koch noch anderes drauf.

Wie läuft’s mit der Mehrwegpflicht?

Seit Jahresbeginn bieten Gastronomen ihre Speisen und Getränke zum Mitnehmen nicht mehr nur in Einweg-, sondern auch in Mehrweg-Verpackungen an. Ein neues Gesetz verpflichtet sie dazu. Nehmen die Landauer das Angebot auch an?

Mehr Fotovoltaik und Windräder gewünscht

Die Initiative Südpfalz Energie fordert mehr Tempo bei der Energiewende. Bei einer Veranstaltung in Birkweiler tauschte sie sich unter anderen mit Lokalpolitikern und Landwirten aus. In einem Punkt sind sie sich einig, in einem anderen die Fronten verhärtet.

Traditionsunternehmen positioniert sich

Die Firma Joola produziert in der Wiesenstraße in Siebeldingen keine Tischtennisplatten mehr. Das wird inzwischen an anderen Standorten erledigt. Die rund 50 Mitarbeiter haben andere Aufgaben.