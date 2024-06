Der lange erwartete Wechsel von Frankreichs Starspieler Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain zu Champions-League-Sieger Real Madrid ist perfekt. Der spanische Spitzenclub teilte die Verpflichtung des Weltmeisters von 2018 am Montag mit. Mbappé erhält in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag über fünf Jahre bis Mitte 2029. Da sein Vertrag bei PSG im Sommer ausläuft, muss Real keine Ablösesumme zahlen.

Immer wieder war mit Blick auf den auslaufenden Vertrag über die sportliche Zukunft des Vize-Weltmeisters spekuliert worden. Der im Pariser Vorort Bondy geborene Mbappé spielt seit seinem Wechsel von der AS Monaco im Jahr 2017 bei PSG und ist bereits Rekordtorschütze des Clubs. Sechsmal holte er mit Paris die Meisterschaft und viermal den Pokal.

Mbappé stand bereits 2022 vor einem Wechsel zu Real, seinem Lieblingsclub aus Jugendzeiten. Damals verlängerte er aber noch einmal seinen Vertrag in der französischen Hauptstadt. Künftig wird Mbappé nun aber im Trikot von Real Madrid auflaufen. Der Mannschaft gehören in Ferland Mendy, Eduardo Camavinga und Aurélien Tchouameni auch drei seiner Nationalmannschaftskollegen an.