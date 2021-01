Jetzt ist es offiziell: Abwehrspieler Jonas Scholz, der am Sonntag 22 Jahre alt wird, wechselt vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ablösefrei zum aktuell eine Spielklasse tiefer angesiedelten FC Homburg. Seinen bis 30. Juni dieses Jahres laufenden Kontrakt beim FCK hat er aufgelöst und in Homburg einen bis 30. Juni 2022 gültigen Kontrakt unterschrieben. Beim derzeitigen Tabellen-Achten der Regionalliga Südwest erhofft sich der in Roth bei Nürnberg geborene Scholz, der im Sommer 2018 aus der U19 des 1. FC Nürnberg zunächst zur U21 des FCK gekommen war, mehr Spielpraxis. Bei den FCK-Profis kam der 1,89 Meter große Scholz, vor allem als Innen- und Linksverteidiger einsetzbar, in der laufenden Saison zu nur einem Drittligaspiel. Insgesamt hat er fünf Einsätze in der dritthöchsten deutschen Spielklasse für den FCK vorzuweisen. Ende Mai 2019 hatte Scholz einen zwei Jahre gültigen Profivertrag beim FCK erhalten. In der Oberliga hat der Abwehrspieler 52 Partien für die Lauterer U21 absolviert.