Personalwechsel bei der Metropolregion Rhein-Neckar: Der langjährige Leiter des Fachbereichs „Energie und Mobilität“, Bernd Kappenstein, geht Ende Januar 2021 mit Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand. Ihm folgt Doris Wittneben, die derzeit bei der MVV Energie AG als Innovationsmanagerin tätig ist.

Kappenstein brachte die Metropolregion Rhein-Neckar mit ihrem Cluster Energie & Umwelt, das rund 70 Unternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Institutionen umfasst, zuletzt im Kontext des Zukunfts-Energieträgers Wasserstoff in Stellung. Dank eines Modellprojekts, um das sich die MRN bewarb, werden länderübergreifend mehr als 100 Millionen Euro in den Energieträger investiert, unter anderem in 40 Brennstoffzellenbusse für Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg.

Ab dem kommenden Jahr wird Doris Wittneben das Cluster führen. Die promovierte Chemikerin und Diplom-Betriebswirtin ist derzeit als Innovationsmanagerin im Energiebereich des Mannheimer Versorgers MVV Energie AG tätig. Die 58-Jährige habe dort an zahlreichen Innovationsprojekten und Praxistests in europäischen und nationalen Teams mitgewirkt und diese zum Teil geleitet, insbesondere in ihren Spezialgebieten Wasserstoff und Brennstoffzelle sowie Wärmetechnik, teilte die MRN am Mittwoch mit.