Fackeln, Glühwein und ein alter Film: Die Friedelsheimer Gruppe lädt am Wasserwerk Maxdorf zu ihrem Winterzauber ein.

Im Wasserwerk Maxdorf am Heideweg ist am Samstag, 27., und Sonntag, 28. Januar, etwas los. Es gibt Informationen über die Wasserversorgung in der Region und Winterzauber an beleuchteten Buden. Samstags startet die Veranstaltung um 14 Uhr. Am Sonntag werden Besucher von 11 bis 17 Uhr erwartet.

Die Friedelsheimer Gruppe ist nach eigenen Angaben rund um die Uhr im Einsatz, um die Wasserqualität und die jederzeitige Versorgung mit Trinkwasser sicherzustellen. Ein wichtiger Baustein dieser Wasserversorgung sei das Wasserwerk Maxdorf, in dem jährlich bis zu 1,5 Millionen Kubikmeter Wasser aufbereitet und ins Trinkwassernetz abgegeben werden können. Welche Anstrengungen nötig sind, um das zu gewährleisten, möchten die Verantwortlichen an den beiden Tagen zeigen.

„Eingebettet ist unser Wassertag in den Winterzauber im Außenbereich des Werkes“, heißt es in der Ankündigung. An verschiedenen Buden ist demnach an beiden Tagen mit Glühwein und Leckereien vom Grill für das leibliche Wohl gesorgt. Am Sonntag können sich die Besucher außerdem mit den Kuchen der evangelischen Lukas-Kindertagesstätte Birkenheide verwöhnen lassen. Am Samstagabend wird der Außenbereich mit vielen kleinen Lichtern und Fackeln winterlich illuminiert und der Film „Drei Männer im Schnee“ auf der Open-Air-Leinwand gezeigt.