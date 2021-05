Die ursprünglich aus Afrika stammenden Nilgänse gelten bei der Wahl ihres Nistplatzes als nicht wählerisch. In Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) haben sie diese Erkenntnis eindrucksvoll bestätigt: Nicht nur, dass diese Wasservögel dort in einem Kirchturm brüten, befindet sich auch kein größeres Gewässer in der näheren Umgebung.

Die protestantische Kirche von Weisenheim am Berg erfreut sich zumindest in der Pfalz eines gewissen Bekanntheitsgrades: Jahrzehntelang ist dort an bestimmten Sonntagen der frühere Pfarrer Otmar Fischer „mit de Peif in die Kersch“ gegangen und hielt dann Mundartpredigten. Seit einigen Jahren brütet im Kirchturm ein Nilgans-Paar, berichtet Paul Müller. Und zwar einträchtig mit anderen Arten. In diesem Jahr hat Müller, der örtliche Vogelexperte der Pollichia, dort oben neben den Nilgänsen noch Turmfalken und Dohlen beobachtet.

Der Sprung ins Leben wird zur Mutprobe

Warum gerade die beiden Nilgänse mitten im Rebenmeer ihre Kinderstube eingerichtet haben? Offensichtlich finden sie in der näheren Umgebung genügend Futter, sagt Paul Müller. Und vielleicht ist es ihnen bei den von ihren Artgenossen bevorzugten Nistplätzen an Flüssen und Seen zu eng geworden. Ideal scheint das Nest in schätzungsweise acht, neun Metern Höhe allerdings nicht zu sein, hat der pensionierte Biologie- und Mathematik-Lehrer beobachtet. Von den fünf bis acht Jungen pro Jahr bringen die Eltern nur die wenigsten durch.

Ein Grund dafür: Wenn der Nachwuchs das Nest verlässt, kann er noch nicht fliegen. Das heißt, der Sprung ins Leben dürfte für die Küken eine echte Mutprobe mit garantiert harter Landung darstellen. Wahr ist freilich auch, dass Nilgänse keineswegs nur im Röhricht brüten. Nehmen sie doch gelegentlich auch hochgelegene Greifvogelhorste und Krähennester an, in ihrer Heimat Afrika wissen sie auch Baumhöhlen zu schätzen.

Zu Besuch in Nachbars Garten

Dieser Flexibilität der Nilgänse ist es zu verdanken, dass die Weisenheimer Familie bis vor ein paar Wochen wieder einmal bei Ausflügen im Kirchgarten zu beobachten war. Dessen Mauer stellte freilich schon im vergangenen Jahr ein ernstzunehmendes Hindernis dar, wie Gadi Karr sich erinnert. Ihr Wohnhaus befindet sich neben der Kirche. Durch das aufgeregte Geschnatter bekam sie mit, dass die Kleinen es einfach nicht über die Mauer schafften. Also öffnete sie das Tor und die Küken watschelten zusammen mit den Eltern auf den Weg in die große weite Welt.

Erste Etappe war dabei der Fischteich im benachbarten Garten von Gadi Karr. „Die sind da munter rumgeschwommen, das war richtig goldig anzusehen.“ Nach zwei, drei Tagen Badefreuden ist die Familie dann weitergezogen. Und zwar zum Golfplatz beim Nachbarort Dackenheim. Auch dort gibt es Teiche.

Laut schnatternder Gänse-Besuch

In diesem Jahr machten zunächst vier ausgewachsene Nilgänse laut schnatternd den Karrs ihre Aufwartung. „Das waren die Eltern und ihre beiden im vergangenen Jahr überlebenden Jungen“, vermutet Gadi Karr. Dafür spreche, dass die Gänse ihr gegenüber keine Scheu zeigten. Und das, obwohl sie die Tiere nie gefüttert hat. „Die haben offensichtlich geahnt, dass wir ihnen nichts tun.“

Gadi Karr achtete sogar darauf, dass auch von anderer Seite keine Gefahr droht: Wenn die Nilgänse mit ihren Jungen bei ihr auftauchten, bat sie Kinder beziehungsweise Spaziergänger in den Weinbergen, ihre Hunde an die Leine nehmen. In diesem Jahr hat sie die Nilgänse samt Nachwuchs Ende März das letzte Mal beobachtet. Vermutlich haben sie dann wieder die Golfer besucht.