In der Pfalz waren Wasserstoffzüge im Rennen um die Nachfolger von Dieseltriebwagen, haben sich aber nicht durchgesetzt. Damit liegt die Region im deutschlandweiten Trend. Wasserstoffzüge haben offenbar nur dort eine Chance, wo nicht auf Kosten geachtet wird.

Voraussichtlich ab Ende 2025 werden auf den ersten Bahnlinien in der Pfalz Dieselfahrzeuge durch neue Akku-Hybridtriebwagen ersetzt. Dabei wird immer deutlicher, dass die Entscheidung gegen die konkurrierenden Wasserstoffzüge richtig war. Ihre Kosten sind zu hoch, um in einem Wettbewerb zu bestehen. Näheres über den jüngsten Rückschlag für die Wasserstoffzüge und darüber, warum sie in Hessen und Niedersachsen dennoch bald im regulären Betrieb eingesetzt werden, finden Sie hier.