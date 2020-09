In der Friedenstraße in Kaiserslautern ist am Freitag offenbar eine Wasserschildkröte ausgesetzt worden. Zeugen hatten der Polizei einen Eimer gemeldet, in dem sich das Tier befand. Laut Polizeibericht nahmen Beamte die Schildkröte, die von den Findern kurzerhand „Mimi“ getauft wurde, in Empfang. Dem Tier wurde zunächst auf der Polizeidienststelle Asyl gewährt, bevor „Mimi“ dann an die Tierrettung übergeben werden konnte.

Wer Angaben zum Tierhalter machen kann oder am Freitagnachmittag in Höhe des Anwesens Friedenstraße 92 eine Person mit einem Eimer beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion 1 zu melden: Telefon 0631/369-2150.