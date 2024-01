Wegen eines schweren Wasserschadens bleibt das Grünstadter Weinstraßen-Center mindestens vier Wochen lang geschlossen, das hat die Stadtverwaltung am Freitag mitgeteilt. Dort hätten in nächster Zeit vor allem die großen Fasnachtsveranstaltungen der Siedler-Narren stattfinden sollen: Prunksitzungen am 26. und 27. Januar, eine Kinderfasnacht am 28. Januar und die große Fasnachtsparty am 3. Februar. Der Siedler-Vorstand hat nach eigenen Angaben bei einer Krisensitzung mit Bürgermeister Klaus Wagner (CDU) am Donnerstag nach Ausweich-Lösungen gesucht – aber keine gefunden. Die Veranstaltungen werden daher abgesagt. Als einziger Termin bleibt der Ordensempfang am 25. Januar, zu dem Gönner, Sponsoren, Förderer und Unterstützer eingeladen sind. Der Kommentar der Fasnachter zu den schlechten Nachrichten:

„Läuft das Wasser durch die Decke,

bleibt die Fasnacht auf der Strecke!“