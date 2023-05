Wegen eines Wasserschadens im Bereich des Haupteingangs ist der Zugang zum Wormser Klinikum seit Montag nur über den Eingang des Mutter-Kind-Zentrums möglich. Wie das Krankenhaus mitteilt, war es in Folge des Schadens zu zunehmenden Absenkungen am Haupteingang gekommen. Deshalb habe die Klinikleitung entschieden, diesen Zugang aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres sperren zu lassen. Eine Leckortungsfirma sei mit der Suche nach der Ursache des Wasseraustritts beauftragt, heißt es weiter in einer Pressemitteilung. Der genaue Ort und die Ursache des Wasserschadens standen zunächst noch nicht fest. Der Zugangsweg zum derzeitigen Eingang ist den Angaben zufolge ausgeschildert.